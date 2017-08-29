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    В РФ объяснили эскалацию на Корейском полуострове учениями с участием США

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (606)

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    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что существует тенденция к эскалации на Корейском полуострове, однако с точки зрения провоцирования Пхеньяна свою роль также сыграли военные учения РК и США.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Россия видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, на что повлияли и учения Южной Кореи и США, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Мы видим тенденцию к эскалации (на Корейском полуострове), мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько "облегченном варианте" по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск. Мы сейчас крайне встревожены общим развитием и тем, какой отзвук происходящего может получить ситуация с безопасностью в Северо-Восточной Азии", — заявил российский дипломат.

    Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

    Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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