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    Жена Ким Чен Ына родила третьего ребенка

    (обновлено: )25
    Южнокорейские СМИ со ссылкой на источник в парламентском комитете по разведке сообщили, что Ли Соль Чу в феврале родила третьего ребенка.
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Жена лидера КНДР Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка, передает во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую разведку.

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    "Предполагается, что Ли Соль Чу в феврале родила третьего ребенка", — приводит агентство слова своего источника в парламентском комитете по разведке.

    Рёнхап отмечает, что как раз в течение девяти месяцев 2016 года Ли Соль Чу не показывалась на публике.

    По данным агентства, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году, в 2010 и 2013 году у них родились первые два ребенка. По словам американского баскетболиста Денниса Родмана, посетившего КНДР в 2013 году, второй ребенок у Ким Чен Ына — девочка Ким Чжу Э. Имена и пол остальных неизвестны.

    Накануне основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка.

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