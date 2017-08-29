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    Трамп "громко и ясно" заявил, что у США будут хорошие отношения с РФ

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    США - Россия: санкции преткновения (512)

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    Глава белого дома, говоря об отношениях США и России, заявил, что "это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп верит в нормализацию российско-американских отношений.

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    "Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения. Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

    "Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим … Это было бы хорошо для всех, для мира (состояния без войны – ред.) и для других вещей", — добавил он.

    Напомним, ранее Трамп заявлял, что Вашингтон до 1 сентября определится с ответом на требование Москвы по сокращению числа сотрудников американских дипломатических миссий в России.


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