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    В мире

    Цукерберг сообщил о рождении второй дочери

    (обновлено: )61
    У Марка Цукерберга и его жена Присциллы Чан уже есть двухлетняя дочь Максима. Цукерберг планирует уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной.
    Марк Цукерберг с семьей
    Марк Цукерберг, facebook

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка.

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    "Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", — написал Цукерберг в созданной им соцсети.

    Ранее Цукерберг сообщил, что после рождения дочери возьмет два месяца декретного отпуска, один месяц сразу, а второй — в декабре. Он отметил, что руководство Facebook предоставляет родителям четыре месяца декретного отпуска.

    Марк Цукерберг — 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек. В 2012 году он женился на Присцилле Чан, в декабре 2015 они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.

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