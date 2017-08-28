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    NASA показало заснеженный Марс

    (обновлено: )8811
    Опубликованный снимок Марса сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность.
    NASA показало, как выглядят снежные дюны Марса
    NASA

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Аэрокосмическое агентство США NASA показало, как выглядят снежные дюны Марса.

    Снимок Марса. Архивное фото
    NASA JPL-Caltech/MSSS
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    На сделанной 21 мая 2017 года фотографии, опубликованной на сайте агентства, показан участок поверхности Красной планеты в северном полушарии, покрытый замороженной двуокисью углерода (сухим льдом).

    Снимок сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность. Данное явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны.

    Отметим, что в настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций, из которых половина — американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года).

    Также на поверхности Красной планеты действуют два американских марсохода — Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года).

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