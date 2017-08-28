В Британии пляж накрыло "облако хлора": более 200 пострадавших

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Экстренные службы эвакуировали людей с пляжа мыса Бичи-Хед на южном побережье Великобритании из-за "облака хлора", сообщает издание Daily Mail.

Фото из открытых источников В Британии пляж накрыло "облака хлора": более 200 пострадавших

В результате ЧП уже пострадало более 200 человек. Экстренные службы эвакуировали пляж и призвали местных жителей закрыть окна и двери. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы.

Отмечается, что "облако" пришло со стороны моря, однако причина его появления пока не установлена.