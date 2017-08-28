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    В Британии пляж накрыло "облако хлора": более 200 пострадавших

    (обновлено: )32410
    Отдыхающих эвакуировали с пляжа и призвали местных жителей закрыть окна и двери. Полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы прибыли на место инцидента.
    В Британии пляж накрыло облака хлора: более 200 пострадавших
    @welshjab

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Экстренные службы эвакуировали людей с пляжа мыса Бичи-Хед на южном побережье Великобритании из-за "облака хлора", сообщает издание Daily Mail.

    Фото из открытых источников
    В Британии пляж накрыло "облака хлора": более 200 пострадавших

    В результате ЧП уже пострадало более 200 человек. Экстренные службы эвакуировали пляж и призвали местных жителей закрыть окна и двери. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы.

    Отмечается, что "облако" пришло со стороны моря, однако причина его появления пока не установлена.

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