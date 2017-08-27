Взрыв на оружейном складе в Азербайджане: врачи не могут эвакуировать раненых

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. Медики не могут эвакуировать раненых при взрыве на оружейном складе в Азербайджане, так как машины "скорой" не могут проехать к месту инцидента, сообщил главврач скорой и неотложной помощи Минздрава Азербайджана Миралам Джалалов.

На место ЧП выехали 10 карет скорой помощи.

ru.oxu.az В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе

Ранее МЧС и Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о взрыве на оружейном складе в Азербайджане. По данным военного ведомства, в настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет.

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"На данный момент на место взрыва привлечены 10 карет скорой помощи, но они не могут проехать на место инцидента из-за продолжающихся взрывов. Есть информация о пострадавших. При необходимости будут привлечены дополнительные кареты скорой помощи, — приводит слова Джалалова агентство АПА.

Ранее сообщалось, что людей эвакуируют с близлежащих территорий, а магистраль "Баку — граница РФ" закрыта.