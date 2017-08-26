ЕС заинтересован в скорейшем присоединении Западных Балкан к союзу - Хан

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Евросоюз заинтересован в скорейшем присоединении стран Западных Балкан к союзу, сказал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан после неформальной встречи премьер-министров государств Западных Балкан в Албании.

"В наших интересах иметь все эти страны, включая Албанию, как можно быстрее в Евросоюзе", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.

Согласно материалам Еврокомиссии, странами-кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Македония, Черногория, Сербия и Турция, а потенциальными кандидатами, в частности, Босния и Герцеговина.

При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее неоднократно заявлял, что расширение ЕС в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет. В середине июня Хан также сказал, что расширение ЕС за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава.

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Юнкер в начале августа заявил, что он не является сторонником скорого вступления в Евросоюз государств Западных Балкан, но считает, что лишение их "европейской перспективы" приведет к трагическим событиям.