Сбой произошел в работе Facebook в субботу

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями в работе этих социальных сетей, сообщает издание Evening Standard.

По его данным, тысячи людей сообщают, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.

По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня.

В комментариях к сообщению о сбоях на сайте люди из разных стран по всему миру сообщают о проблеме.

Ранее Facebook представил новую платформу Watch для просмотра видео в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.