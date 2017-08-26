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    В мире

    Сбой произошел в работе Facebook в субботу

    (обновлено: )70
    Сообщается, что тысячи людей не могли зайти в социальные сети Facebook и Instagram по всему миру, отправить сообщения или загрузить посты.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах столкнулись со сбоями в работе этих социальных сетей, сообщает издание Evening Standard.

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    По его данным, тысячи людей сообщают, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.

    По данным сайта downdetector, в Facebook сбои начались во второй половине дня.

    В комментариях к сообщению о сбоях на сайте люди из разных стран по всему миру сообщают о проблеме.

    Ранее Facebook представил новую платформу Watch для просмотра видео в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.

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