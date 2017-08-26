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    Мужчина ранил ножом пешеходов в Марселе - СМИ

    (обновлено: )15
    Сообщается, что не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя. Нападавший задержан.
    Полицейский во Франции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет, сообщает издание Provence.

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    Инцидент произошел в субботу около 07.00 по местному времени (08.00 по Киеву).

    По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

    Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

    Как пишет издание, 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности, краж.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина атаковал с ножом двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, его задержали.

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