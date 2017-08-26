Додон заблокировал проект о "Дне Европы" 9 мая

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что заблокировал утвержденный парламентом проект о том, чтобы отмечать 9 мая не только День Победы, но и День Европы.

В конце апреля этого года парламент республики внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Он последует сразу за пунктом "9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". Эта инициатива вызвала споры среди депутатов, однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон после этого сообщил, что не намерен утверждать проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы".

В субботу Додон выступил в Кишиневе на международной конференции "Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашистской оккупации, глазами потомков".

По его словам, "в Молдавии большинство граждан считает себя победителями в Великой Отечественной войне". "Каждый год 9 мая на улицы Кишинева выходят десятки тысяч человек. Каждый год в Молдавии делают все возможное, чтобы памятники Великой Отечественной войны были в хорошем состоянии. У нас не уничтожают памятники, а ремонтируют и воздвигают новые. К сожалению, мы видим, что происходит в некоторых странах, когда уничтожают памятники, когда пытаются стереть великий подвиг советского солдата. У таких стран и у таких народов нет будущего", — сказал молдавский президент.

Он вспомнил о том, что в Молдавии были попытки "поменять 9 Мая на День Европы". "Хочу сказать, что соответствующий законопроект, который принял парламент, я заблокировал, он не прошел. Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть", — отметил Додон, подчеркнув важность Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой была освобождена Молдавия, По его словам, большинство граждан республики 24 августа праздновали День Освобождения.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявлял, что, если президент не подпишет принятую законодательную инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, то депутаты вновь проголосуют за нее, и тогда глава государства будет вынужден подписать документ.