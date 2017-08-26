За экс-президента. Несколько тысяч человек протестуют в Сеуле

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Несколько тысяч человек приняли участие в сеульском марше в поддержку экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти по импичменту из-за крупного коррупционного скандала, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Демонстранты несли флаги Южной Кореи и скандировали "Свободу невиновной президенту Пак Кын Хе" и призывали к отставке действующего главы государства, который занял пост после отстранения от власти Пак Кын Хе. По данным агентства, было отмечено несколько случаев столкновения демонстрантов с прохожими.

Точное число участников марша не называется, по данным неназванного представителя полиции, всего в акции приняли участие около восьми тысяч человек.

В пятницу суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы главу компании Samsung Ли Чжэ Ён по обвинениям во взяточничестве, растратам, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве. В частности, суд считает, что он выделил 6,38 миллиона долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери близкой подруги экс-президента Пак Кын Хе.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин. В июне Цой была приговорена к трем годам тюрьмы.