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    В мире

    Главу Samsung суд приговорил к пяти годам тюрьмы

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    Прокуратура требовала для Ли Чжэ Ёна 12 лет тюремного заключения по обвинению в предоставлении и обещании предоставить около 40 миллионов долларов двум фондам, которые возглавляла Цой Сун Силь – подруга экс-президента страны.
    Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Главу компании Samsung Ли Чжэ Ён суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы.

    Он признан виновным во взяточничестве, растратах, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве, сообщило агентство Ренхап.

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    В частности, суд считает, что он выделил 6,38 миллиона долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери близкой подруги экс-президента Пак Кын Хе.

    Прокуратура требовала для него 12 летнего тюремного заключения по обвинению в предоставлении и обещании предоставить около 40 миллионов долларов двум фондам, которые возглавляла Цой Сун Силь – подруга экс-президента страны. Якобы это обещание было сделано в обмен на разрешение провести слияние двух подразделений компании, что усилило его позиции в корпорации.

    Как ожидается, Ли Чжэ Ён будет обжаловать это решение.

    Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

    Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин. В июне Цой была приговорена к трем годам тюрьмы.

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