В Китае разбился микроавтобус: есть жертвы и раненые

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. В результате аварии микроавтобуса в городском округе Цюйцзин в провинции Юньнань на юге Китая погибли пять человек, еще 21 пострадал, сообщает Центральное телевидение КНР.

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Авария произошла в пятницу в 6.30 по местному времени. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

Причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.

Как сообщалось ранее, экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR).