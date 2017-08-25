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    В мире

    В Китае разбился микроавтобус: есть жертвы и раненые

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    Авария произошла в пятницу в 6.30 по местному времени. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    flickr.com/ Bernhard Wintersperger

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. В результате аварии микроавтобуса в городском округе Цюйцзин в провинции Юньнань на юге Китая погибли пять человек, еще 21 пострадал, сообщает Центральное телевидение КНР.

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    Авария произошла в пятницу в 6.30 по местному времени. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.

    Как сообщалось ранее, экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR).

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