Медработник из Массачусетса выиграла в лотерею $758,7 млн

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Организаторы лотереи Powerball назвали обладательницу выигрыша в 758,7 миллиона долларов — ею стала медработник из Массачусетса Мэвис Уончик, сообщил телеканал CNN.

Речь идет о крупнейшей сумме в истории, выигранной одним человеком, хотя и не о самом крупном джекпоте. С 2015 года Powerball проходит по новым правилам, которые увеличили количество джекпотов, но снизили и без того крайне низкие шансы одного конкретного билета на выигрыш. Если раньше вероятность выигрыша оценивалась в 1 к 179 миллионам, то теперь — 1 к 292 миллионам.

Уончик, у которой двое взрослых детей, заявила, что была в шоке, когда поняла, что выиграла суперприз. С работы ее подвозила коллега, чтобы убедиться, что с Уончинк все в порядке.

Победительница лотереи не получит полную сумму, поскольку выигрыши в лотерею облагаются подоходным налогом по наивысшей ставке 39,6%. У Уончик есть выбор получить всю сумму приза за вычетом налогов ежегодными выплатами в течение 30 лет или сразу получить на руки 480,5 миллионов. Почти все победители забирают дисконтированный выигрыш.

Для сравнения, средний американский дом площадью 230 квадратных метров стоит около 300 тысяч долларов, новая машина — в среднем около 35 тысяч, обучение в Гарварде с проживанием — примерно 65 тысяч долларов в год.

Ранее сообщалось, что электрик из Днепропетровской области выиграл миллион в лотерею.