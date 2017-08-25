наверх
25.08.201705:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    "Макдоналдс" сократит применение антибиотиков в курином мясе

    1
    Ученые уже давно указывают на связь между использованием антибиотиков для животных и сокращением эффективности этих лекарств при лечении людей.

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Компания "Макдоналдс" с 2018 года начнет сокращать использование антибиотиков в продуктах из курицы, чтобы медики могли эффективнее бороться с "супербактериями", устойчивыми ко всем видам антибиотиков, передает агентство Франс Пресс.

    Приготовление еды. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Опасная еда: отравления и смерти будут продолжаться

    Решение компании относится к антибиотикам, которые также используются в лечении людей и называются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайно важными антимикробными веществами высшего приоритета (HPCIA). Ученые давно отмечали, что существует связь между использованием антибиотиков для животных и сокращением эффективности этих лекарств при лечении людей, отмечает агентство.

    "Начиная с 2018 года мы начнем осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру", — заявляет компания.

    К 2018 году HPCIA будет извлечены из кур-бройлеров, поставляемых в Бразилию, Канаду, Японию, Южную Корею, США и Европу. К концу 2019 года это также коснется Австралии и России. Агентство отмечает, что это решение будет полностью реализовано к январю 2027 года. "Наша цель — осуществить этот курс раньше этой даты", — отмечает компания.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году органы здравоохранения США выявили в стране первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним из известных антибиотиков, — "супербактерию". Согласно докладу, опубликованному в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy, обнаруженная "супербактерия" сама является зараженной плазмидом – крохотным фрагментом ДНК, который передает гену под названием mcr-1 невосприимчивость к антибиотикам, в частности к колистину.

    Агентство отмечает, что согласно оценкам, "супербактерии" в течение нескольких десятилетий могут стать более опасными, чем раковые заболевания.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Выступление Марии Максаковой на день Независимости Украины. Видео
      День Независимости и взрыв в центре Киева
      Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
      Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
      Пограничники провели учения на границе с Россией
      Украина и Россия: визовый вопрос
      На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
      Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО