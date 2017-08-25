"Макдоналдс" сократит применение антибиотиков в курином мясе

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Компания "Макдоналдс" с 2018 года начнет сокращать использование антибиотиков в продуктах из курицы, чтобы медики могли эффективнее бороться с "супербактериями", устойчивыми ко всем видам антибиотиков, передает агентство Франс Пресс.

Решение компании относится к антибиотикам, которые также используются в лечении людей и называются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайно важными антимикробными веществами высшего приоритета (HPCIA). Ученые давно отмечали, что существует связь между использованием антибиотиков для животных и сокращением эффективности этих лекарств при лечении людей, отмечает агентство.

"Начиная с 2018 года мы начнем осуществление новой политики по антибиотикам в курах-бройлерах по всему миру", — заявляет компания.

К 2018 году HPCIA будет извлечены из кур-бройлеров, поставляемых в Бразилию, Канаду, Японию, Южную Корею, США и Европу. К концу 2019 года это также коснется Австралии и России. Агентство отмечает, что это решение будет полностью реализовано к январю 2027 года. "Наша цель — осуществить этот курс раньше этой даты", — отмечает компания.

Ранее сообщалось, что в прошлом году органы здравоохранения США выявили в стране первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним из известных антибиотиков, — "супербактерию". Согласно докладу, опубликованному в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy, обнаруженная "супербактерия" сама является зараженной плазмидом – крохотным фрагментом ДНК, который передает гену под названием mcr-1 невосприимчивость к антибиотикам, в частности к колистину.

Агентство отмечает, что согласно оценкам, "супербактерии" в течение нескольких десятилетий могут стать более опасными, чем раковые заболевания.