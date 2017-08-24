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    В мире

    Теракт в Финляндии. Полиция арестовала одного из задержанных

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    Задержанные подозревались в подготовке преступлений террористического характера. Всего были задержаны шесть человек, на данный момент под стражей остаются четверо из них.
    Нападение в Турку
    Petra Ristola

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Финская полиция арестовала одного из подозреваемых, задержанных в среду в связи с расследованием теракта в Турку, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

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    Второй задержанный был отпущен без предъявления обвинений.

    "Два человека, задержанные в Турку вчера, были допрошены полицией. После того как допрос завершился, один из них был отпущен, а другой арестован. Освобожденный более не является подозреваемым", — говорится в заявлении на сайте полиции.

    Задержанные подозревались в подготовке преступлений террористического характера. Всего были задержаны шесть человек, на данный момент под стражей остаются четверо из них. Один из них подозревается в умышленном убийстве двух людей и покушении на умышленное убийство восьми человек, говорится в пресс-релизе.

    В пятницу в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

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