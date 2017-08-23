наверх
23.08.201723:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Британии сотне граждан ЕС по ошибке пришли уведомления о депортации

    (обновлено: )4910
    МИД Великобритании признал, что разослал около сотни писем гражданам из ЕС, все эти письма ошибочны. Сотрудники министерства извинились перед пострадавшими и занялись поиском виновных в собственных рядах.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. МИД Великобритании по ошибке отправил сотне граждан ЕС уведомления о депортации, но извинился за собственный просчет; жертвой досадного недоразумения стала финская преподавательница вуза Эва Йоханна Хольмберг, именно она и сообщила об этом в соцсетях, передает газета Guardian.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что будет с Британией после Брексит? Экономист оценил последствия

    Как рассказала Хольмберг, которая уже около 10 лет проживает в Великобритании с мужем-британцем, она получила письмо с требованием правительства в течение месяца покинуть страну. В письме указывалось, что в случае отказа она может нарушить иммиграционное законодательство.

    После сделанного изданием запроса в МИД, ведомство признало, что разослало около сотни писем гражданам из ЕС, все эти письма ошибочны. Сотрудники министерства извинились перед пострадавшими и занялись поиском виновных в собственных рядах.

    Права граждан ЕС в Великобритании являются одной из главных тем обсуждения в рамках предстоящего выхода страны из Евросоюза, Великобритания обещает, что сохранит практически те же самые права для граждан ЕС и после Brexit.

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко провел встречу в Киеве с министрами обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории
    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне