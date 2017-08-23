В Британии сотне граждан ЕС по ошибке пришли уведомления о депортации

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. МИД Великобритании по ошибке отправил сотне граждан ЕС уведомления о депортации, но извинился за собственный просчет; жертвой досадного недоразумения стала финская преподавательница вуза Эва Йоханна Хольмберг, именно она и сообщила об этом в соцсетях, передает газета Guardian.

Как рассказала Хольмберг, которая уже около 10 лет проживает в Великобритании с мужем-британцем, она получила письмо с требованием правительства в течение месяца покинуть страну. В письме указывалось, что в случае отказа она может нарушить иммиграционное законодательство.

После сделанного изданием запроса в МИД, ведомство признало, что разослало около сотни писем гражданам из ЕС, все эти письма ошибочны. Сотрудники министерства извинились перед пострадавшими и занялись поиском виновных в собственных рядах.

Права граждан ЕС в Великобритании являются одной из главных тем обсуждения в рамках предстоящего выхода страны из Евросоюза, Великобритания обещает, что сохранит практически те же самые права для граждан ЕС и после Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.