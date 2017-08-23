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    Задержаны еще двое подозреваемых по делу о теракте в Турку

    (обновлено: )27
    Еще двое подозреваемых задержаны по делу о нападении с ножом на прохожих. Всего по делу о нападении в Турку проходят шесть подозреваемых. Нападение расследуется по статье "терроризм".
    Нападение в Турку
    Petra Ristola

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полиция Финляндии задержала еще двух подозреваемых по делу о нападении на прохожих в городе Турку.

    "Полиция этим утром (в среду) арестовала еще двух человек", — говорится в заявлении правоохранителей.

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    Ранее полиция заключила под стражу нападавшего, 18-летнего выходца из Марокко Абдеррахмана Мехкаха, и выдала ордер на арест еще трех человек. Всего по делу о нападении в Турку проходят шесть подозреваемых.

    В пятницу в финском Турку молодой человек напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

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