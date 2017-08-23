Трампа намерены обязать получать разрешение на работу с РФ в киберсфере

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Комитет сената США по разведке одобрил законопроект, который предполагает обязать президента Дональда Трампа получать разрешение конгресса на то, чтобы сотрудничать с Россией в области кибербезопасности, сообщает Рейтер.

По данным агентства, законопроект был одобрен профильным комитетом еще в июле, но его опубликовали лишь сейчас, поскольку он касался секретных вопросов финансирования ЦРУ и других разведслужб США.

Трамп в июле заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность организации совместной рабочей группы по кибербезопасности. За это Трампа раскритиковали как оппозиционные демократы, так и однопартийцы-республиканцы.

Вскоре после этого конгресс США почти единогласно одобрил законопроект о расширении санкций против России за "вмешательство в выборы в США". Москва эти обвинения неоднократно опровергала. Трамп подписал законопроект, хотя и заявил, что тот содержит ряд неконституционных положений. Россия на очередные американские санкции ответила собственными контрмерами.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России.