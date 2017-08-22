Двое подозреваемых в терактах в Каталонии: "мозгом" атак был имам города Риполь

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Двое из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии подтвердили, что "мозгом" атак был имам города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее испанские СМИ сообщили, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Также сообщалось, что он мог быть среди погибших при взрыве в Альканаре. В понедельник полиция подтвердила смерть имама.

По данным агентства, двое подозреваемых заявили, что имам был "зачинщиком" атак.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.