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    Двое подозреваемых в терактах в Каталонии: "мозгом" атак был имам города Риполь

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (68)

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    Двое подозреваемых в терактах в Каталонии заявили, что имам города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати был "зачинщиком" террористических атак, в результате которых погибли 15 человек.
    Главным организатором теракта в Испании был имам города Риполь
    @el_pais

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Двое из четырех подозреваемых в терактах в Каталонии подтвердили, что "мозгом" атак был имам города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

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    Ранее испанские СМИ сообщили, что имам каталонского города Риполь марокканец Абдельбаки эс-Сати может быть главным организатором терактов. Также сообщалось, что он мог быть среди погибших при взрыве в Альканаре. В понедельник полиция подтвердила смерть имама.

    По данным агентства, двое подозреваемых заявили, что имам был "зачинщиком" атак.

    Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

    По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

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