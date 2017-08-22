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    Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $417 млн женщине из-за рака

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    Присужденная женщине сумма в 417 миллионов долларов стала рекордной среди компенсаций, которые компания J&J когда-либо выплачивала по решению суда. Более тысячи человек подавали подобные иски.
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    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить рекордную сумму в 417 миллионов долларов заболевшей раком женщине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    По словам женщины, причиной ее болезни стало использование продуктов компании.

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    Судебный иск на компанию подала Ева Эчеверриа из Калифорнии из-за развития рака яичников после использования продуктов, содержащих тальк. Она пользовалась детской присыпкой ежедневно с 1950 по 2016 год, в 2007 году у нее был диагностирован рак яичников.

    По ее мнению, компания должным образом не предупредила покупателей о риске заболевания при использовании подобных продуктов. В иске она заявляет, что ее заболевание является "результатом необоснованно опасной и некачественной природы талька". Адвокат Эчеверрии Марак Робинсон заявил, что женщина проходит лечение в больнице. По его словам, Эчеверриа хочет помочь всем женщинам страны, которые пользуются продукцией компании в течение 20 или 30 лет.

    По решению суда, в сумму выплаты входят 68 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 340 миллионов в виде штрафной неустойки.

    Представитель J&J Кэрол Гудрич отметила, что компания будет обжаловать это решение.

    Сообщается, что присужденная женщине сумма в 417 миллионов долларов стала рекордной среди компенсаций, которые компания J&J когда-либо выплачивала по решению суда. Более тысячи человек подавали подобные иски, отмечает агентство.

    В мае суд города Сент-Луис в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить более 110 миллионов долларов семье американки, скончавшейся от рака, который развился у нее якобы из-за использования продукции компании. Жительница штата Виргиния Лойс Слемп подала в суд на J&J из-за развития рака яичников после использования продуктов женской гигиены, содержащих тальк. Как утверждала женщина, у нее развился рак после того, как она ежедневно на протяжении 40 лет использовала продукты компании J&J с содержанием талька, включая детскую присыпку. В 2012 году у нее был диагностирован рак яичников, которой позднее распространился на печень.

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