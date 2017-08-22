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    Трамп отказался называть численность войск США в Афганистане

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    Президент США Дональд Трамп, выступая на военной базе в Виргинии, заявил, что "враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина. Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

    Силы безопасности Афганистана. Архивное фото
    Associated Press Massoud Hossaini
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    "Мы не будем говорить о численности войск или наших планах по дальнейшим военным действиям. Условия на земле, а не произвольные графики, помогут нашей стратегии отныне. Враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

    США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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    В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.

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    По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми, свыше 20 тысяч было ранено.

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