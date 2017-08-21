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    Авто въехало в автобусные остановки в Марселе, есть жертвы

    (обновлено: )75401
    По предварительной информации СМИ, в результате инцидента один человек погиб и еще один был задержан. Полиция Марселя призывает избегать района инцидента, в частности Старого порта.
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    Автомобиль въехал в автобусные остановки в Марселе
    twitter.com/DavidLaMars/

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В южном французском городе Марсель авто врезалось в две автобусные остановки, в результате по меньшей мере один человек погиб, передает в понедельник телеканал BFMTV.

    По информации телеканала, в результате инцидента один человек задержан.

    twitter.com/DavidLaMars/
    Автомобиль въехал в автобусные остановки в Марселе

    Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек в результате инцидента получил ранения.

    Полиция Марселя призывает избегать района инцидента, в частности Старого порта.

    На минувшей неделе автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

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