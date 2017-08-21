Авто въехало в автобусные остановки в Марселе, есть жертвы

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В южном французском городе Марсель авто врезалось в две автобусные остановки, в результате по меньшей мере один человек погиб, передает в понедельник телеканал BFMTV.
По информации телеканала, в результате инцидента один человек задержан.
Автомобиль въехал в автобусные остановки в Марселе
Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек в результате инцидента получил ранения.
Полиция Марселя призывает избегать района инцидента, в частности Старого порта.
На минувшей неделе автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.