Авто въехало в автобусные остановки в Марселе, есть жертвы

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В южном французском городе Марсель авто врезалось в две автобусные остановки, в результате по меньшей мере один человек погиб, передает в понедельник телеканал BFMTV.

По информации телеканала, в результате инцидента один человек задержан.

twitter.com/DavidLaMars/ Автомобиль въехал в автобусные остановки в Марселе

Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек в результате инцидента получил ранения.

Полиция Марселя призывает избегать района инцидента, в частности Старого порта.

На минувшей неделе автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.