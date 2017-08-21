Астронавт NASA раскрыла секрет, как помыть голову в невесомости

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Астронавт NASA, инженер-механик Карен Найберг сняла познавательное видео о том, как вымыть голову в условиях невесомости.

Член 36-й миссии и обладательница длинных волос показала, как соблюдает гигиену на МКС. Инженер-механик решила продемонстрировать сам процесс после того, как её засыпали градом вопросов в Twitter, сообщает RT на русском.

Ранее ученые NASA заявили, что в океане спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород. Согласно их гипотезе, это указывает на вероятность гидротермальных процессов, которые могут быть источником энергии для живых организмов.