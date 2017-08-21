Ремонт Биг-Бена: не отключать колокол опасно - архитектор

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Не отсоединять колокола часовой Башни Елизаветы, в том числе Биг-Бен, во время ремонта просто опасно, считает главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski).

"Реставраторы работают в группах, они должны иметь возможность докричаться друг до друга. Звук звонящих колоколов оглушительно громок, люди не смогут работать в наушниках потому, что не смогут друг с другом говорить", — рассказал Ватробски, который руководит процессом реставрации, в интервью РИА Новости.

"Другой момент – это элемент шока, — продолжил архитектор. — Если ты находишься наверху и вдруг забываешь, что колокола должны начать звонить, и они вдруг звонят – это шок. Если ты при этом висишь на высоте в 90 метров в воздухе на лесах – это неприемлемо. У нас нет иного выхода, как отключить колокола, но вы должны помнить, что они и так будут отключены, когда будут разбирать часы".

Символ Великобритании, часовую башню Вестминстерского дворца, одевают в строительные леса, в понедельник 21 августа колокол Биг-Бен прозвучит в последний раз перед реставрацией, после этого часы зазвонят в обычном режиме только в 2021 году. Предполагается "включать" Биг-Бен время от времени и в ходе ремонта, но только в редких случаях, как, например, в новогоднюю ночь.

Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых. Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.