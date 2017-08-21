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    Южная Корея не стремится к росту военной напряженности - президент

    (обновлено: )1801
    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что проводимые страной военные учения - ежегодные и носят исключительно оборонительный характер.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна не стремится к росту военной напряженности на Корейском полуострове в связи с реакцией КНДР на американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG), передает в понедельник информационное агентство Ренхап.

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    REUTERS KCNA
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    "Это ежегодные учения оборонительного характера… Мы совершенно не стремимся к взвинчиванию напряженности на Корейском полуострове", — приводит агентство слова президента, выступившего на заседании правительства.

    Военные учения UFG начинаются в понедельник и продлятся 10 дней. Северная Корея рассматривает их как репетицию к реальной войне и предупреждает, что последствия могут оказаться "гибельными".

    Мун Чжэ Ин обвинил Пхеньян в провокациях, имея в виду испытания баллистических ракет, которые, по его словам, и вынудили США и Южную Корею проводить учения в качестве ответной меры.

    "Правительство (Южной Кореи — Ред.) в тесном союзе с США будет сотрудничать с международным сообществом и приложит все усилия к тому, чтобы нынешняя ситуация не переросла в войну", — подчеркнул южнокорейский лидер.

    По его словам, "двери для диалога всегда открыты", КНДР нужно прекратить "провокации" и прислушаться к требованиям Сеула и международной общественности.

    В июне Северная Корея дважды испытала, как утверждается, межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. При этом было заявлено, что никаких переговоров о ядерном разоружении быть не может, пока сохраняется угроза со стороны США.

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