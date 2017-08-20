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    Число жертв оползня в Сьерра-Леоне приблизилось к 500

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    Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома и остаться на улице.
    На месте оползня в Сьерра-Леоне
    xinhuanet.com

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Число погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне возросло до 499 человек, передает агентство Синьхуа.

    Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице страны Фритауне погибли более 400 человек. Число пропавших без вести достигло 600. Поисковые работы продолжаются. Заблокированными в своих домах остаются жители более 1 тысячи домохозяйств. Как сообщил Международный комитет Красного Креста, в результате удара стихии около 3 тысяч человек могли потерять свои дома.

    Ранее сообщалось о 461 жертве, в том числе 156 детях.

    Напомним, что в Польше из-за разгула стихии погибли пять человек.

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