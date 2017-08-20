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    В мире

    В Бельгии автомобиль врезался в группу людей

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    Инцидент произошел в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург. Совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования.
    Спецоперация в Брюсселе
    REUTERS POLICE NATIONALE

    КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки, четверо из которых получили ранения, один из них ранен тяжело, сообщило в воскресенье агентство Belga.

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    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, примерно около половины четвертого по местному времени, в городе Ассенуа в бельгийской провинции Люксембург.

    Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, совершил наезд на людей умышленно, сообщило агентство со ссылкой на представителя прокуратуры.

    Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка в результате преследования.

    Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт.

    Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция Барселоны назвала наезд на пешеходов терактом.

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