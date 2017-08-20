Боевики обстреляли выставку в Дамаске, есть жертвы

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В результате обстрела террористами международной выставки в Дамаске погибли четыре человека и не менее четырех получили ранения, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Международная промышленная выставка в Дамаске в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва.

"Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", — сообщил источник.

По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска.