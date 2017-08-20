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    Боевики обстреляли выставку в Дамаске, есть жертвы

    (обновлено: )128
    Как сообщил источник, при обстреле погибли четыре человека. По его словам, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске.
    Вид на город Дамаск. Сирия
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В результате обстрела террористами международной выставки в Дамаске погибли четыре человека и не менее четырех получили ранения, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

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    Международная промышленная выставка в Дамаске в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва.

    "Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", — сообщил источник.

    По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

    Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска.

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