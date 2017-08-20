Госсекретарь Ватикана обсудит в РФ ситуацию в Украине

РИА Новости

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин собирается посетить Россию в понедельник, 20 августа, где обсудить вопросы, связанные с наиболее серьезными международными досье, в том числе ситуацию в Украине.

"Я направляюсь с визитом в Россию с тем, чтобы помимо тем двустороннего характера и вопросов, относящихся к жизни Католической церкви, как раз обсудить проблемы, связанные с конфликтами, которые терзают многие, слишком многие регионы мира. С тем, чтобы были предприняты все усилия для восстановления справедливости и мира в уважении достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности", — заявил он в воскресенье в интервью РИА Новости перед отъездом в Москву.

По его словам, многие конфликты, происходящие в мире, вызывают серьезную озабоченность Святого престола.

"Полагаю, что некоторым из них можно будет уделить особое внимание во время визита, прежде всего, относительно тех ситуаций, где Россия задействована самым непосредственным образом. Это касается Ближнего Востока, в особенности той трагедии, которую продолжают переживать Сирия, Ирак и некоторые другие страны этого региона. И тема, которая весьма тревожит Европу — конфликты на этом континенте, начиная с войны в Украине и неразрешенных ситуаций на Южном Кавказе", — сказал он.

Согласно программе визита, обнародованной Святым престолом, планируются встречи госсекретаря Ватикана с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск вновь призвал к примирению в Украине.