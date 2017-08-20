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    В мире

    Взрыв прогремел на судостроительном заводе в Южной Корее

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    По данным СМИ, взрыв произошел на судоверфи компании STX Offshore & Shipbuilding на строящемся нефтеналивном танкере. По последним данным, погибли четыре человека.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Wong Maye-E

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На территории судостроительного завода в городе Чханвон на юго-востоке Южной Кореи прогремел взрыв, есть погибшие.

    По данным агентства Ренхап, инцидент произошел на судоверфи компании STX Offshore & Shipbuilding на строящемся нефтеналивном танкере. По последним данным, погибли четыре человека.

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    Причина взрыва уточняется.

    Строящийся танкер должен быть передан заказчику из Греции в октябре текущего года.

    Напомним, в четверг, 17 августа, в селе Мирное Бориспольского района Киевской области прогремел взрыв в нежилом помещении. Вследствие взрыва пострадала супружеская пара.

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