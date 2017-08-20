Взрыв прогремел на судостроительном заводе в Южной Корее

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На территории судостроительного завода в городе Чханвон на юго-востоке Южной Кореи прогремел взрыв, есть погибшие.

По данным агентства Ренхап, инцидент произошел на судоверфи компании STX Offshore & Shipbuilding на строящемся нефтеналивном танкере. По последним данным, погибли четыре человека.

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Причина взрыва уточняется.

Строящийся танкер должен быть передан заказчику из Греции в октябре текущего года.

Напомним, в четверг, 17 августа, в селе Мирное Бориспольского района Киевской области прогремел взрыв в нежилом помещении. Вследствие взрыва пострадала супружеская пара.