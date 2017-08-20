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    В Ираке объявили о начале штурма последнего оплота ИГ города Талль-Афар

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (639)

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    По словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади, все позиции армии Ирака "направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения", "ИГ остается либо сдаваться, либо умирать".
    Солдат иракской армии
    AFP/AHMAD AL-RUBAYE

    КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от террористов города Талль-Афар – последнего крупного оплота боевиков группировки "Исламское государство" на границе с Сирией.

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    "Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара", — сказал он в телевизионном заявлении в воскресенье.

    По его словам, все позиции армии Ирака "направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения".

    "ИГ остается либо сдаваться, либо умирать", — отметил премьер.

    Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией. Талль-Афар населяют в основном иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

    Ранее сообщалось, что армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации "Исламское государство" на границе с Сирией.

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