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    В мире

    Эрдоган ответил грубостью на замечание главы МИД Германии

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (307)

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    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана в речи, транслировавшейся по турецкому телевидению, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль не знает никаких границ, он должен знать свое место.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля после того, как тот обвинил Эрдогана в "грубом вмешательстве" в предвыборную кампанию в стране, передает агентство Франс Пресс.

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    "Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" — заявил президент в речи, транслировавшийся по турецкому телевидению.

    В пятницу издание Hurriyet Daily News написало, что Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах за нынешнего канцлера Германии и главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль охарактеризовал его призыв как "грубое вмешательство в предвыборную кампанию" в Германии.

    Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

    Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

    Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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