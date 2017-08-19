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    Стало известно, кто совершил теракт в финском Турку

    (обновлено: )59520
    По данным СМИ Финляндии, криминальная полиция расследует нападение с ножом в пятницу в Турку как теракт. Нападение, по предварительной информации, совершил 18-летний марокканец.
    Нападение в Турку
    Petra Ristola / Yle

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Полиция выяснила, что теракт в финском городе Турку совершил 18-летний гражданин Марокко, передает агентство Рейтер.

    Как сообщает местная радиокомпания Yle, полицейские расследуют нападение как теракт.

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    "Согласно данным Yle, криминальная полиция расследует нападение с ножом в пятницу в Турку как теракт", — сообщается на сайте радио.

    По этому делу полиция Финляндии арестовала пять человек, передает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, полиция провела задержания в квартире в Турку ночью.

    "Проводился рейд, и у нас сейчас шестеро подозреваемых под арестом, главный подозреваемый и пятеро других", — заявил старший инспектор Национального бюро расследований Маркус Лейн. Он добавил, что полиция расследует причастность этих людей к нападению. По его словам, они имели связь с первым задержанным.

    Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек.

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