Стало известно, кто совершил теракт в финском Турку

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Полиция выяснила, что теракт в финском городе Турку совершил 18-летний гражданин Марокко, передает агентство Рейтер.

Как сообщает местная радиокомпания Yle, полицейские расследуют нападение как теракт.

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"Согласно данным Yle, криминальная полиция расследует нападение с ножом в пятницу в Турку как теракт", — сообщается на сайте радио.

По этому делу полиция Финляндии арестовала пять человек, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, полиция провела задержания в квартире в Турку ночью.

"Проводился рейд, и у нас сейчас шестеро подозреваемых под арестом, главный подозреваемый и пятеро других", — заявил старший инспектор Национального бюро расследований Маркус Лейн. Он добавил, что полиция расследует причастность этих людей к нападению. По его словам, они имели связь с первым задержанным.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу, и еще пяти человек.