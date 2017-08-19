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    В Сиднее автомобиль протаранил магазин, есть раненые

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    По данным СМИ, полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай.
    Автомобиль въехал в магазин в Сиднее
    9news.com.au

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В австралийском Сиднее автомобиль въехал в магазин, в результате пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.

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    По данным ABC, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

    "Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай", — сообщает ABC.

    9news.com.au
    Автомобиль въехал в магазин в Сиднее

    Напомним, 17 августа Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.

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