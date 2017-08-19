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    Паломник в Мекку пытался вывезти опий и около $6 тыс

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    Как стало известно, у гражданина Узбекистана Шамши Ахророва было обнаружено 72 грамма опия и 5722 доллара США, а также валюта других государств.
    Паломники в Мекке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В аэропорту Самарканда был задержан гражданин Узбекистана, отправлявшийся на паломничество в Мекку, за попытку нелегально вывезти около 6 тысяч долларов и 72 грамма опия, сообщает в субботу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

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    "При проверке сотрудниками таможенного комитета самаркандского аэропорта, у гражданина Узбекистана Шамши Ахророва было обнаружено 72 грамма опия и 5722 доллара США, а также валюта других государств", — говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. В соответствии с Уголовным кодексом республики, нелегальный наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

    В настоящее время вывоз наличной иностранной валюты за пределы Узбекистана разрешается резидентам в пределах суммы, эквивалентной 2 тысячам долларов, более 2 тысяч долларов и до 5 тысяч долларов — с разрешения ЦБ Узбекистана или уполномоченных банков, сверх суммы, эквивалентной 5 тысячам долларов, — только с разрешения ЦБ страны.

    Напомним, в текущем году на территории ОАЭ были задержаны пять граждан Украины по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ.

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