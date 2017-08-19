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    В Одессе столкнулись сразу четыре автомобиля

    (обновлено: )26
    Водитель Volkswagen Jetta решил по встречной полосе объехать пробку. В итоге он врезался сначала в Volkswagen Tiguan, после – в Toyota Camry, после чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с Mercedes и перевернулся.
    На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария с участием четырёх машин, сообщает odessa.net.ua.

    Как стало известно, водитель автомобиля Volkswagen Jetta решил по встречной полосе объехать пробку, однако это ему не удалось.

    odessa.net.ua
    На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария

    В итоге он врезался сначала в Volkswagen Tiguan, после – в Toyota Camry, после чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с Mercedes и перевернулся.

    odessa.net.ua
    На улице Приморская в Одессе случилась серьезная авария

    В результате аварии виновник ДТП лишился руки и был госпитализирован в больницу.

    Напомним, ранее автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. 

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