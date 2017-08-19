Дожди в Китае нанесли ущерб почти 200 тыс человек

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР проливные дожди и вызванные ими наводнения привели к гибели 10 человек, 192,4 тысячи человек понесли материальный ущерб, передает в субботу Центральное телевидение Китая.

Смотрите также: Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300 Дожди не прекращаются с 12 августа в ряде населенных пунктов района, власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек.

Непогода привела к серьезным повреждениям строений, в некоторых населенных пунктах фиксируются нарушения в подаче электроэнергии.

По данным синоптиков, дожди в пострадавших районах продолжатся еще несколько дней.

Напомним, в Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек.