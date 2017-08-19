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    Дожди в Китае нанесли ущерб почти 200 тыс человек

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    Дожди не прекращаются с 12 августа в ряде населенных пунктов Гуанси-Чжуанского автономного района, власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек.
    Масштабное наводнение в Китае
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР проливные дожди и вызванные ими наводнения привели к гибели 10 человек, 192,4 тысячи человек понесли материальный ущерб, передает в субботу Центральное телевидение Китая.

    Смотрите также: Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300 Дожди не прекращаются с 12 августа в ряде населенных пунктов района, власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек.

    Непогода привела к серьезным повреждениям строений, в некоторых населенных пунктах фиксируются нарушения в подаче электроэнергии.

    По данным синоптиков, дожди в пострадавших районах продолжатся еще несколько дней.

    Напомним, в Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек.

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