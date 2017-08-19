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    Цукерберг уходит в декретный отпуск

    (обновлено: )56
    По словам Цукерберга, в Facebook они предоставляют четыре месяца декретного отпуска родителям, "так как, согласно исследованиям, если работающие родители уделяют время новорожденным, это хорошо для всей семьи".
    Марк Цукерберг
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг собирается в декретный отпуск после рождения второго ребенка.

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    "Наша дочь скоро появится на свет, и я вновь планирую взять два месяца декретного отпуска… И я уверен, что офис будет на прежнем месте, когда я вернусь", — написал он на своей странице в Facebook.

    По словам Цукерберга, один месяц он возьмет сразу после рождения дочери, а второй — в декабре. "В Facebook мы предоставляем четыре месяца декретного отпуска родителям, так как, согласно исследованиям, если работающие родители уделяют время новорожденным, это хорошо для всей семьи", — отметил он.

    Марк Цукерберг — 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек. В 2012 году он женился на Присцилле Чан, в декабре 2015 они впервые стали родителями. Первую дочь пары зовут Максима.

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