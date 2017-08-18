Четыре человека, которых разыскивала полиция после теракта в Испании, мертвы

NICOLAS CARVALHO OCHOA / AFP

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы, сообщает газета El País со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Ранее газета сообщала, что трое других предполагаемых террористов, объявленных в розыск, были ликвидированы еще после теракта в Камбрильсе — Мусса Укабир (Moussa Oukabir), Саид Алаа (Said Aallaa) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami).

Источники газеты подтвердили, что и четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб. Речь идет о Юнес Абу Якуб (Younes Abouyaaqoub).

Имя пятого предполагаемого террориста, ликвидированного полицией в ходе антитеррористической операции, – Омар Хичами, он является братом Мохаммеда Хичами.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.