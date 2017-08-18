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    Четыре человека, которых разыскивала полиция после теракта в Испании, мертвы

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (54)

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    Трое предполагаемых террористов, объявленных в розыск, были ликвидированы еще после теракта в Камбрильсе. Четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб.
    Теракт в Барселоне
    NICOLAS CARVALHO OCHOA / AFP

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы, сообщает газета El País со ссылкой на источники в спецслужбах.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    Ранее газета сообщала, что трое других предполагаемых террористов, объявленных в розыск, были ликвидированы еще после теракта в Камбрильсе — Мусса Укабир (Moussa Oukabir), Саид Алаа (Said Aallaa) и Мохаммед Хичами (Mohamed Hychami).

    Источники газеты подтвердили, что и четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб. Речь идет о Юнес Абу Якуб (Younes Abouyaaqoub).

    Имя пятого предполагаемого террориста, ликвидированного полицией в ходе антитеррористической операции, – Омар Хичами, он является братом Мохаммеда Хичами.

    Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

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