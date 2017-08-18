Госдеп одобрил продажу Румынии ракетно-артиллерийских систем

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, входящее в минобороны США, в пятницу сообщило, что Госдепартамент поддержал возможную сделку по поставке Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования.

Общая сумма сделки составляет 1,25 миллиарда долларов.

В пресс-релизе агентства уточняется, что речь идет о системах HIMARS – мобильной ракетно-артиллерийской системе, которая является облегченной версией реактивной системы залпового огня на колесном шасси.

Всего правительство Румынии запросило 54 установки HIMARS, оборудование и ракеты к ним.

"Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — подчеркивают в Пентагоне.

"Предложенные к продаже системы HIMARS будет поддерживать потребности Румынии для самообороны и поддержки целей обороны НАТО. Правительство Румынии намерено использовать эти оборонные изделия для модернизации своих вооруженных сил и защиты своей территории, для обороны и сдерживания региональных угроз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка Румынии вооружения повысит совместимость ее вооруженных сил с силами НАТО.

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Исполнителем контракта будет американская компания Lockheed-Martin. Возможная дата заключения контракта и его сроки не называются.