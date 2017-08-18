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    Жительница Мельбурна пережила три теракта

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (44)

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    Как рассказала 26-летняя девушка, за последние три месяца она трижды находилась в непосредственной близости от мест совершения террористических атак.
    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Жительница австралийского Мельбурна Джулиа Монако рассказала, что наезд на людей в Барселоне стал третьим терактом, который она пережила за свою жизнь.

    В частности, 26-летняя девушка заявила в эфире местной радиостанции 3AW, что за последние три месяца она трижды находилась в непосредственной близости от мест совершения террористических атак: на Лондонском мосту, у Нотр-Дама в Париже, когда террорист совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, и теперь — в Барселоне.

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    "Нужно признать, что это не первый раз, когда я попадаю в такие ситуации… Это третий раз… Я оказалась заблокированной в метро во время инцидента на Лондонском мосту, и я также была в Париже в тот день, когда произошел инцидент у Нотр-Дама… Но я все равно хочу продолжать путешествовать по миру!" — констатировала Монако.

    Девушка рассказал, что в момент наезда на людей в Барселоне она находилась в магазине на пешеходной улице Рамбла. По словам Монако, сперва она подумала, что произошла обычная авария. Однако когда люди начали бежать по улице, внезапно осознала, что произошел теракт.

    "Внезапно нас закрыли в магазине, смятение начало распространяться среди людей, но пока никто по-настоящему не паниковал… Мы могли просто видеть площадь, мы видели просто, что все смотрят в сторону улицы…но, как только все начали бежать, я сразу поняла, что произошло что-то более серьезное, чем то, что мы сначала увидели", — поделилась девушка.

    Монако добавила, что, несмотря на усталость и шок, хочет остаться в Барселоне и посетить все, что планировала ранее.

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом.

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