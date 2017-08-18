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    Граждане 34 стран погибли или пострадали в терактах в Испании

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (44)

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    Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии, в результате кровавых терактов - погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран.
    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
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    "Погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

    Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения.

    Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

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