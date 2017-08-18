Взрыв прогремел в каталонском городе Альканар, ранены полицейские

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Второй взрыв произошел в каталонском городе Альканар, несколько полицейских получили ранения, сообщает телеканал TV3.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.

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Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".