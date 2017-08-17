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    В Каталонии объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (17)

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    Мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта. По последним данным,, жертвами теракта стали 13 человек.
    На месте теракта в Барселоне
    El País

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне.

    Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". 

     

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