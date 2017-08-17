наверх
17.08.201714:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Госдеп США объявил тендер на нелетальное оружие для Украины

    (обновлено: )10801
    В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Крайний срок, в который участники тендера должна представить свои предложения по ценам - до 22 августа.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.

    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    The Atlantic: поможет ли оружие США урегулировать конфликт в Украине?

    Читайте также: Оружие из США вызовет политическое напряжение в Украине – Воля

    Об этом сообщает портал Federal Business Opportunities.

    По данным портала, в рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Крайний срок, в который участники тендера должна представить свои предложения по ценам — до 22 августа, информирует портал.

    Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Наручники. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину