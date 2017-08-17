Госдеп США объявил тендер на нелетальное оружие для Украины

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.

Читайте также: Оружие из США вызовет политическое напряжение в Украине – Воля

Об этом сообщает портал Federal Business Opportunities.

По данным портала, в рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Крайний срок, в который участники тендера должна представить свои предложения по ценам — до 22 августа, информирует портал.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.