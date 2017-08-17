наверх
17.08.201711:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    На радиостанции в Нидерландах захватили заложников

    (обновлено: )19810
    Как стало известно, неизвестный мужчина ворвался в здание радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям. Полиция окружила здание.
    На радиостанции в Нидерландах захватили заложников
    nos.nl

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Голландская полиция сообщила о захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал NOS.

    Читайте также: Захват заложников в психбольнице: полиция не поняла, кто преступник

    Отмечается, что неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.

    nos.nl
    На радиостанции в Нидерландах захватили заложников

    Ранее СМИ сообщили о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия.

    nos.nl
    На радиостанции в Нидерландах захватили заложников
     Отмечалось, что полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

    Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину