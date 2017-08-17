КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Голландская полиция сообщила о захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал NOS.

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Отмечается, что неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.

nos.nl На радиостанции в Нидерландах захватили заложников

Ранее СМИ сообщили о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия.

nos.nl На радиостанции в Нидерландах захватили заложников

Отмечалось, что полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.