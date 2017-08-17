КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке в сквере на Манхэттене поставили статую президента США Дональда Трампа, который сидит на скамейке и кормит голубей твитами, сообщает Newsweek.

Скульптура в натуральную величину создана из глины и других материалов. Ее автор — Алекс Гардега, известный по скульптуре "писающего мопса", которую он также устанавливал на Манхэттене.

По словам архитектора, скульптура не является ни поддержкой, ни осуждением американского лидера.

"Меня просто восхищает сила его твитов. Это почти искусство, это сводит людей с ума", — заявил Гардега.

newsweek В Нью-Йорке установили скульптуру Трампу, который кормит голубей твитами

ранее сообщалось, что сборник твитов президента США Дональда Трампа поступил во вторник в продажу в американских магазинах. Он проиллюстрирован карикатуристом Шэнноном Уилером.