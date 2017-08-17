Губернатор Виргинии призвал убрать все памятники конфедератам в штате

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Губернатор штата Виргиния Терри Макалиф призвал убрать в штате все памятники, связанные с Конфедерацией.

"Памятники должны служить объединяющим элементов, призывающим нас почитать наших величайших соотечественников. К сожалению, недавние события в Шарлоттсвилле показали, что монументы, прославляющие лидеров Конфедерации, стали очагами ненависти, разделения и насилия", — заявил Макалиф на своей странице в Twitter.

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Он призвал власти на местах и генеральную ассамблею штата, которые наделены соответствующими полномочиями, "убрать эти монументы и переместить их в музеи или более подобающие места". Губернатор назвал эти памятники "преградой к прогрессу и равенству в Виргинии".

В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

Конфедераты, представлявшие южные штаты во время Гражданской войны в 1861-65 годах, выступали за сохранение рабства в противовес северянам. Одним из их лидеров был генерал Роберт Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее, он до сих пор почитается в США национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.

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В частности, статуя генерала Ли с 1909 года украшает здание конгресса США. Она была передана властями Виргинии в соответствии с законом от 1864 года, согласно которому каждый штат мог передать конгрессу памятники двух своих наиболее выдающихся уроженцев.

Это вызвало протест со стороны других штатов, но представители Виргинии наотрез отказались изменить свое решение. В результате памятник генералу Ли в здании конгресса был открыт без торжественной церемонии. В последующие годы еще ряд штатов установили там памятники сторонникам Конфедерации.